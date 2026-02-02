गायों को नया जीवन दे रही गदग रोड की बालाजी गौशाला

कत्लखानों की ओर जा रही गायों को बचाकर नया जीवन

हुब्बल्ली के गदग रोड स्थित बालाजी गौशाला आज गौसेवा और संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बन चुकी है। यहां कत्लखानों की ओर जा रही गायों को बचाकर नया जीवन दिया जा रहा है। यहां गौशाला के प्रमुख सेवक अयोध्यादास बैरागी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछले कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ गायों की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही कई श्रद्धालु रोजाना गायों की सेवा में जुटे रहते हैं, जिससे यह स्थान श्रद्धा और सेवा का केंद्र बन गया है। सेवाभाव और समर्पण से चल रही यह गौशाला न केवल पशु संरक्षण का कार्य कर रही है, बल्कि समाज को सेवा, करुणा और संरक्षण का संदेश भी दे रही है।