गंगा आरती की दिव्यता में डूबा बाबा गंगाराम लीला महोत्सव, राजस्थान की संत परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का संगम

भक्तिरस में डूबा परिसर

दीपों की उजास, गूंजते मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और भक्तों की उमड़ी आस्था के बीच कर्नाटक के हुब्बल्ली शहर के देशपांडे नगर स्थित गुजरात भवन में आयोजित बाबा गंगाराम लीला महोत्सव भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। विशेष रूप से पहली बार आयोजित गंगा आरती ने उपस्थित श्रद्धालुओं को काशी की दिव्य अनुभूति कराई और पूरा परिसर भक्तिरस में डूब गया। पूरे आयोजन के दौरान गुजरात भवन भक्तिभाव, भजन, दीपों की आभा और श्रद्धालुओं की उमंग से आलोकित रहा, जिससे यह महोत्सव शहर के लिए एक यादगार आध्यात्मिक आयोजन बन गया।