दो दशक की भक्ति यात्रा का उत्सव, गूंजा हनुमान नाम

सामूहिक आरती के साथ समापन

कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हुब्बल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने इस आयोजन को आत्मिक शांति और सामूहिक भक्ति का अनूठा अनुभव बताया। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं।