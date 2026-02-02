दो दशक की भक्ति यात्रा का उत्सव, गूंजा हनुमान नाम

गदग रोड स्थित हनुमान मंदिर में आरती करते भक्तगण।
वीर हनुमाना बालाजी के जयकारों से भक्तिमय बना मंदिर परिसर
गदग रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा के बीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव का आयोजन भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर परिसर पूरी तरह आध्यात्मिक वातावरण में डूबा नजर आया, जहां सुबह से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया था। मंदिर के दो दशक पूरे होने को श्रद्धालुओं ने प्रभु की कृपा और निरंतर आस्था की यात्रा के रूप में याद किया।
श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लेकर लिया आशीर्वाद
कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। राम भक्त हनुमान की महिमा का वर्णन करती चौपाइयों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र और भक्तिमय बन गया। इसके पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने भावविभोर होकर भाग लिया।
आस्था, सेवा और सद्भाव
मंदिर परिसर में जगह-जगह जय वीर हनुमान, बजरंग बली की जय के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने मंदिर की बीस वर्ष की धार्मिक यात्रा को समाज में आस्था, सेवा और सद्भाव का प्रतीक बताया। आयोजकों ने बताया कि पिछले दो दशकों में यह मंदिर क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
सामूहिक आरती के साथ समापन
कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हुब्बल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने इस आयोजन को आत्मिक शांति और सामूहिक भक्ति का अनूठा अनुभव बताया। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं।
