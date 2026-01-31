बादामी गुफाएं
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
बागलकोट जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांसद पी. सी. गद्दिगौडर ने अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत बादामी, ऐहोल और पट्टडकल जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की गई है। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद ने कहा कि जिले के पर्यटन स्थलों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत विकसित करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों से परामर्श कर बनाई जाए, ताकि जमीनी जरूरतों को सही ढंग से शामिल किया जा सके।
योजना में शामिल होंगे ये प्रमुख कार्य
सांसद ने सुझाव दिया कि बादामी के एपीएमसी भूमि पर पार्किंग प्लाजा का निर्माण, गुफा मंदिरों तक संपर्क मार्ग का विकास, पर्यटकों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तथा झील के आसपास म्यूजिकल फाउंटेन के साथ गैलरी निर्माण जैसे कार्य शामिल किए जाएं।
झील विकास और बुनियादी ढांचा
जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर कुरेर ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पार्किंग प्लाजा और अगस्त्यतीर्थ झील विकास से जुड़े विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही ऐहोल और पट्टडकल के लिए भी ठोस विकास योजनाएं तैयार करने को कहा गया, ताकि आवश्यक संशोधन और अतिरिक्त कार्यों पर विचार किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग