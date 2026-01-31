विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

बागलकोट जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांसद पी. सी. गद्दिगौडर ने अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत बादामी, ऐहोल और पट्टडकल जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की गई है। उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद ने कहा कि जिले के पर्यटन स्थलों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत विकसित करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों से परामर्श कर बनाई जाए, ताकि जमीनी जरूरतों को सही ढंग से शामिल किया जा सके।