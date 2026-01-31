ऑनलाइन माध्यमों से अफवाह, भड़काऊ संदेश और झूठी जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ऑनलाइन माध्यमों से अफवाह, भड़काऊ संदेश और झूठी जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक दीपन एम.एन. ने बताया कि बीते एक वर्ष में ऐसे 36 मामलों में केस दर्ज किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में अशांति या नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के लिए एक विशेष यूनिट गठित की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर निगरानी के साथ-साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी बड़े धार्मिक व सामाजिक आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अन्य जिलों से विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। निगरानी के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉच टावर स्थापित किए गए हैं और पार्किंग व मेला स्थलों की जानकारी देने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली भी लागू की जा रही है।