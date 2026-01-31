ऑनलाइन माध्यमों से अफवाह, भड़काऊ संदेश और झूठी जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई

विशेष यूनिट गठित
कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ऑनलाइन माध्यमों से अफवाह, भड़काऊ संदेश और झूठी जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक दीपन एम.एन. ने बताया कि बीते एक वर्ष में ऐसे 36 मामलों में केस दर्ज किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में अशांति या नफरत फैलाने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के लिए एक विशेष यूनिट गठित की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर निगरानी के साथ-साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी बड़े धार्मिक व सामाजिक आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अन्य जिलों से विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। निगरानी के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉच टावर स्थापित किए गए हैं और पार्किंग व मेला स्थलों की जानकारी देने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली भी लागू की जा रही है।
सड़क सुरक्षा पर कार्रवाई
पिछले वर्ष जिले में 192 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 214 लोगों की मौत हुई। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर 84, राज्य राजमार्गों पर 45 और अन्य सड़कों पर 49 दुर्घटनाएं शामिल हैं। कुल 58,425 यातायात उल्लंघनों के मामले दर्ज किए गए, जिनसे 2.84 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। नशे में वाहन चलाने के 1,039 मामले सामने आए और 810 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए।
कानून-व्यवस्था और सामुदायिक पुलिसिंग
साल 2025 में जुए के 430, सड़क जुए के 146, आबकारी से जुड़े 442 और नशीले पदार्थों के सेवन व तस्करी से संबंधित 295 मामले दर्ज किए गए। घर-घर पुलिस कार्यक्रम के तहत 3.57 लाख घरों तक पहुंच बनाई गई और 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया। इसके अलावा 1,233 जनसभाएं आयोजित की गईं।
लापता व्यक्तियों के लिए विशेष टीमें
हर पुलिस थाने में उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई हैं। बीते एक वर्ष में जिले में 325 लापता मामलों में 332 लोग शामिल थे, जिनमें से 301 का पता लगा लिया गया है, जबकि 31 की तलाश जारी है। इन अभियानों की प्रगति की समीक्षा हर महीने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में की जाती है।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग