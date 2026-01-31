31 जनवरी 2026,

शनिवार

हुबली

चोरी रोकने के लिए पुलिस ने लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम किया शुरू

बेलगावी शहर में घरों में होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेलगावी सिटी पुलिस ने लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत शहर से बाहर यात्रा पर जाने वाले मकान मालिकों को पहले से पुलिस को सूचना देना अनिवार्य

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 31, 2026

हाल के दिनों में घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी

हाल के दिनों में घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी

बंद मकानों को चोर निशाना बना रहे
बेलगावी शहर में घरों में होने वाली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेलगावी सिटी पुलिस ने लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत शहर से बाहर यात्रा पर जाने वाले मकान मालिकों को पहले से पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि उनके घर की नियमित निगरानी की जा सके। योजना लोक निर्माण विभाग एवं जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली द्वारा लॉन्च की गई। पुलिस आयुक्त भूषण बोरेस ने बताया कि हाल के दिनों में घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर बंद मकानों को चोर निशाना बना रहे हैं। अधिकतर वारदातें रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होती हैं, जब लोग गहरी नींद में होते हैं। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली के तहत यदि कोई परिवार शहर से बाहर जा रहा है तो उसे अपने घर का पूरा पता और अनुपस्थिति की अवधि की जानकारी पुलिस को देनी होगी। इसके बाद बीट पुलिसकर्मी रात के समय कम से कम दो बार उस मकान और आसपास के इलाके का निरीक्षण करेंगे।
इस सेवा की निगरानी निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी और सूचना की गोपनीयता पूरी तरह बनाए रखी जाएगी। पुलिस ने लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने घरों में बर्गलर अलार्म लगाने की भी सलाह दी है, जो अनधिकृत प्रवेश की स्थिति में तुरंत अलर्ट देते हैं। पुलिस का मानना है कि लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम से चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी और शहर से बाहर रहने के दौरान नागरिकों की संपत्ति अधिक सुरक्षित रहेगी।

हुबली

कर्नाटक

