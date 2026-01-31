तीन साल से जारी पेयजल लीकेज, लाखों लीटर पानी हो रहा व्यर्थ

कई बार शिकायतें, नतीजा सिफर

इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग, जलापूर्ति की रखरखाव एजेंसी एल एंड टी तथा स्थानीय पार्षद को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। व्यापारियों का कहना है कि एल एंड टी के कर्मचारियों ने कुछ स्थानों पर खुदाई कर जांच की, लेकिन लीकेज आज भी जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस लापरवाही के चलते लाखों लीटर कीमती पेयजल अंडरग्राउंड में बह रहा है, जबकि प्रशासन जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है। पीडि़त व्यापारियों एवं नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल लाइन की तकनीकी जांच कर तत्काल स्थायी मरम्मत की जाए, ताकि जल बर्बादी रोकी जा सके और व्यापारियों को राहत मिल सके।