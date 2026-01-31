तीन साल से जारी पेयजल लीकेज, लाखों लीटर पानी हो रहा व्यर्थ

मेदर ओनी सर्किल स्थित अंडरग्राउंड दुकानों में आधा फीट तक भरा पानी दिखाते दुकानदार, जलभराव से व्यापार प्रभावित।
हुब्बल्ली के न्यू मेदर ओणी सर्किल के पास पेयजल लाइन में लीकेज के कारण बीते करीब तीन वर्षों से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों एवं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की सीमित आपूर्ति वाले इस इलाके में पानी की ऐसी बर्बादी प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़े कर रही है।
बारिश के मौसम में समस्या गंभीर
स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में सप्ताह में केवल एक दिन गुरुवार को ही नल से पीने का पानी आता है। इसी दिन सुबह 6 बजे से लेकर शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक सर्किल के पास स्थित कुछ कॉम्प्लेक्स की अंडरग्राउंड दुकानों में पानी भर जाता है। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले लेती है। व्यापारी बताते हैं कि दुकानों में भरे पानी को निकालने के लिए उन्हें हर सप्ताह इलेक्ट्रिक मोटर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जब मंगलवार को जलापूर्ति होती थी, तब भी यही समस्या सामने आती थी।
कई बार शिकायतें, नतीजा सिफर
इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग, जलापूर्ति की रखरखाव एजेंसी एल एंड टी तथा स्थानीय पार्षद को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। व्यापारियों का कहना है कि एल एंड टी के कर्मचारियों ने कुछ स्थानों पर खुदाई कर जांच की, लेकिन लीकेज आज भी जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस लापरवाही के चलते लाखों लीटर कीमती पेयजल अंडरग्राउंड में बह रहा है, जबकि प्रशासन जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है। पीडि़त व्यापारियों एवं नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पेयजल लाइन की तकनीकी जांच कर तत्काल स्थायी मरम्मत की जाए, ताकि जल बर्बादी रोकी जा सके और व्यापारियों को राहत मिल सके।
समस्या मुख्य लाइन में नहीं
हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम की पार्षद सुनीता बुरबुरे ने कहा, दो-तीन बार खुदाई की है। मुख्य लाइन में लीकेज नहीं है। संभवत यह समस्या काम्पलेक्स के अन्दर हो सकती है। अगर काम्पलेक्स के अन्दर से पानी लीकेज हो रहा है तो यह उन्हें निजी स्तर पर ही दुरुस्त करवाना होगा।
मोटर लगाकर निकालना पड़ रहा पानी
दुकानदार नवीन कांत शर्मा ने कहा, बीते लम्बे समय से यह समस्या बनी हुई है। इसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में अंडरग्राउण्ड पूरा पानी से भर जाता है। पानी भरा होने से अन्दर भी नहीं जा सकते। किसी तरह से मोटर लगाकर पानी बाहर निकालना पड़ता है।
कोई स्थायी समाधान निकालें
दुकानदार अर्जुन ओझा ने कहा, अण्डरग्राउण्ड में पानी भर जाने से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ग्राहकों को भी पानी पार करके दुकान में दाखिल होना पड़ता है। कई बार शिकायत भी कई गई है लेकिन समाधान नहीं हुआ है। इसका कोई स्थाई समाधान निकाला जाना चाहिए।
