आईसीएलआर इंडिया कप 3 फरवरी से दुबई में

टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हुब्बल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित खिलाड़ी।
इंटरनेशनल फेलोशिप ऑफ क्रिकेट लविंग रोटेरियंस (आईसीएलआर) के तत्वावधान में आईसीएलआर इंडिया कप 2026 का आयोजन 3 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक दुबई में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट रोटेरियन खिलाडिय़ों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय मैत्री को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
हुब्बल्ली, बेलगावी, अंकोला और बेंगलूरु से चयनित अनुभवी खिलाड़ी शामिल
आईसीएलआर डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक के संयोजक सी.ए. सुमेर ओस्तवाल ने बताया कि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट में आईसीएलआर डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक की टीम भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रही है। डिस्ट्रिक्ट की इस टीम में हुब्बल्ली, बेलगावी, अंकोला और बेंगलूरु से चयनित अनुभवी रोटेरियन क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हाल ही में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाडिय़ों को आईसीएलआर धारवाड़ जोन के संयोजक वीरन्ना सवदी तथा पूर्व संयोजक अविनाश पोटदार (बेलगावी) के कर-कमलों से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट न केवल खेल प्रतिस्पर्धा है, बल्कि रोटरी मूल्यों, मित्रता और अनुशासन का भी उत्सव है। डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक की टीम 2 फरवरी 2026 को कैप्टन सुमेर ओस्तवाल के नेतृत्व में दुबई के लिए रवाना होगी। टीम का नाम सैंडलवुड कर्नाटक रखा गया है, जो कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। आईसीएलआर इंडिया कप 2026 में दो वर्गों में मुकाबले खेले जाएंगे। कॉम्पिटिटिव कैटेगरी (आयु वर्ग 40 से 50 वर्ष), जिसमें देशभर से 12 टीमें भाग लेंगी। लेजेंड्स कैटेगरी (आयु 50 वर्ष से अधिक), जिसमें भी 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोनों वर्गों में पहले राउंड-रॉबिन लीग मैच खेले जाएंगे। इसके पश्चात शीर्ष टीमों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला विश्वप्रसिद्ध शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो खिलाडिय़ों के लिए गर्व का विषय होगा। समारोह में प्रकाशदेव हिरेमठ, बसवराज कल्याल, शिवानंद गुंजाल, पूर्व संयोजक अविनाश पोटदार, आईसीएलआर धारवाड़ जोन संयोजक वीरन्ना सवदी, सुमेर ओस्तवाल (कैप्टन), सुशीलकुमार काटकर, प्रकाश इरकल, गुरदीपसिंह जगदेव उपस्थित थे।
