31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

आईसीएलआर इंडिया कप 3 फरवरी से दुबई में

इंटरनेशनल फेलोशिप ऑफ क्रिकेट लविंग रोटेरियंस (आईसीएलआर) के तत्वावधान में आईसीएलआर इंडिया कप 2026 का आयोजन 3 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक दुबई में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट रोटेरियन खिलाडिय़ों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय मैत्री को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। हुब्बल्ली, बेलगावी, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 31, 2026

टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हुब्बल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित खिलाड़ी।

टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हुब्बल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित खिलाड़ी।

इंटरनेशनल फेलोशिप ऑफ क्रिकेट लविंग रोटेरियंस (आईसीएलआर) के तत्वावधान में आईसीएलआर इंडिया कप 2026 का आयोजन 3 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक दुबई में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट रोटेरियन खिलाडिय़ों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द और अंतरराष्ट्रीय मैत्री को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

हुब्बल्ली, बेलगावी, अंकोला और बेंगलूरु से चयनित अनुभवी खिलाड़ी शामिल
आईसीएलआर डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक के संयोजक सी.ए. सुमेर ओस्तवाल ने बताया कि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट में आईसीएलआर डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक की टीम भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रही है। डिस्ट्रिक्ट की इस टीम में हुब्बल्ली, बेलगावी, अंकोला और बेंगलूरु से चयनित अनुभवी रोटेरियन क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के सम्मान में हाल ही में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खिलाडिय़ों को आईसीएलआर धारवाड़ जोन के संयोजक वीरन्ना सवदी तथा पूर्व संयोजक अविनाश पोटदार (बेलगावी) के कर-कमलों से सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट न केवल खेल प्रतिस्पर्धा है, बल्कि रोटरी मूल्यों, मित्रता और अनुशासन का भी उत्सव है। डिस्ट्रिक्ट 3170 कर्नाटक की टीम 2 फरवरी 2026 को कैप्टन सुमेर ओस्तवाल के नेतृत्व में दुबई के लिए रवाना होगी। टीम का नाम सैंडलवुड कर्नाटक रखा गया है, जो कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। आईसीएलआर इंडिया कप 2026 में दो वर्गों में मुकाबले खेले जाएंगे। कॉम्पिटिटिव कैटेगरी (आयु वर्ग 40 से 50 वर्ष), जिसमें देशभर से 12 टीमें भाग लेंगी। लेजेंड्स कैटेगरी (आयु 50 वर्ष से अधिक), जिसमें भी 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोनों वर्गों में पहले राउंड-रॉबिन लीग मैच खेले जाएंगे। इसके पश्चात शीर्ष टीमों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला विश्वप्रसिद्ध शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो खिलाडिय़ों के लिए गर्व का विषय होगा। समारोह में प्रकाशदेव हिरेमठ, बसवराज कल्याल, शिवानंद गुंजाल, पूर्व संयोजक अविनाश पोटदार, आईसीएलआर धारवाड़ जोन संयोजक वीरन्ना सवदी, सुमेर ओस्तवाल (कैप्टन), सुशीलकुमार काटकर, प्रकाश इरकल, गुरदीपसिंह जगदेव उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / आईसीएलआर इंडिया कप 3 फरवरी से दुबई में
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित

बादामी गुफाएं
हुबली

चोरी रोकने के लिए पुलिस ने लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम किया शुरू

हाल के दिनों में घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी
हुबली

ऑनलाइन माध्यमों से अफवाह, भड़काऊ संदेश और झूठी जानकारी फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई

विशेष यूनिट गठित
हुबली

तीन साल से जारी पेयजल लीकेज, लाखों लीटर पानी हो रहा व्यर्थ

मेदर ओनी सर्किल स्थित अंडरग्राउंड दुकानों में आधा फीट तक भरा पानी दिखाते दुकानदार, जलभराव से व्यापार प्रभावित।
हुबली

पानी नहीं, प्रशासन की संवेदनशीलता बह रही है

हर बूंद कीमती है
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.