सीरवी समाज में आस्था, एकता और संस्कार का संदेश लेकर निकली आईमाता की धर्म भैल

भैल 3 फरवरी को हुब्बल्ली में

रास्ते में नासिक, पुणे, कोल्हापुर, रत्नागिरी, गोवा सहित कई स्थानों पर समाजजनों ने भैल का स्वागत किया। इसके बाद भैल कर्नाटक पहुंची है, जहां हुब्बल्ली में 3 फरवरी को सुबह 9 बजे धर्मसभा आयोजित होगी, इसी दिन शाम को भैल दावणगेरे के लिए रवाना होगी। इसके बाद टुमकुरु होते हुए बेंगलूरुजाएंगी। बेंगलूरु के जिगनी में 6 फरवरी और होसकोटे में 12 फरवरी को आईमाता मंदिर प्रतिष्ठा समारोह प्रस्तावित है। बेंगलूरु के बाद कर्नाटक के विभिन्न शहरों में होते हुए 8 मार्च को मैसूरु के पास मलवली प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेगी। वहां 7 मार्च को बधावना होगा। इसके बाद 14 मार्च को मैसूरु जाएगी। फिर यहां से रवाना होकर 20 मार्च को बिलाड़ा पहुंचेगी।