मोबाइल के दौर में बच्चों का धर्म की ओर बढ़ता कदम

बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हो रहे

अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हो रहे हैं और वे धर्म व आध्यात्म से जुड़ रहे हैं। नियमित पाठ से बच्चों का मन शांत रहता है और उनमें अनुशासन भी बढ़ रहा है। मोबाइल और टीवी से दूर रहकर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों की आंखों और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मोबाइल के बढ़ते उपयोग के बीच इस प्रकार की पहल बेहद सराहनीय है। बच्चों का कहना है कि हनुमान चालीसा पढऩे से मन को सुकून मिलता है और भगवान का स्मरण करने की आदत भी बन रही है।