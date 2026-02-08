रंगों में खिला बचपन, चित्रों के जरिए बच्चों ने दिखाई कल्पनाशक्ति, मिला खुलकर प्रतिभा दिखाने का मंच

कला कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन

बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उनमें कला के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से बाबा रामदेव बाल सत्संग सुधा के तत्वावधान में रामदेव भवन में चित्रकला (पेंटिंग) प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लेकर अपनी कल्पनाशक्ति और कला कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम ने बच्चों में कला के प्रति नया उत्साह जगाया और आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही, ताकि और अधिक बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके।