7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

स्कूलों में वॉटर बेल पहल: हर दो घंटे में घंटी, बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने का राष्ट्रीय मॉडल बना कर्नाटक

पानी पीने की याददेश में बढ़ती गर्मी और बच्चों में निर्जलीकरण की समस्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई वॉटर बेल (पानी पीने की घंटी) प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है। इस पहल के तहत निश्चित अंतराल पर घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 07, 2026

पानी पीने के लिए प्रेरित कर रहे

पानी पीने के लिए प्रेरित कर रहे

पानी पीने की याद
देश में बढ़ती गर्मी और बच्चों में निर्जलीकरण की समस्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूलों में शुरू की गई वॉटर बेल (पानी पीने की घंटी) प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है। इस पहल के तहत निश्चित अंतराल पर घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद दिलाई जाती है। राज्य के शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में सभी सरकारी, अनुदानित और निजी स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने का सर्कुलर जारी किया। यह प्रणाली एलकेजी से कक्षा दसवीं तक लागू की गई है ताकि बच्चे नियमित रूप से पानी पी सकें और स्वास्थ्य समस्याओं से बचें। शिक्षा विभाग के अनुसार यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसका सकारात्मक असर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि, कई स्कूलों में अभी भी स्वच्छ पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की कमी चुनौती बनी हुई है। धारवाड़ जिले के कलघटगी तहसील के चलमट्टी सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में 26 जनवरी से हर दो घंटे में वॉटर बेल बजाई जा रही है। विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक 147 छात्र अध्ययनरत हैं और घंटी बजते ही सभी बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी क्रम में लायंस क्लब हुब्बल्ली सिटी ने छात्रों को पानी की बोतलें भी उपलब्ध करवाई हैं।

स्कूल को सहयोग दे रहे
लायंस क्लब हुब्बल्ली सिटी के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सराफ ने बताया कि हम पिछले 17 वर्षों से इस स्कूल को सहयोग दे रहे हैं। हाल में पानी की बोतलें और घंटी उपलब्ध कराई गई ताकि बच्चों को नियमित पानी पीने की आदत बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 07:43 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / स्कूलों में वॉटर बेल पहल: हर दो घंटे में घंटी, बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने का राष्ट्रीय मॉडल बना कर्नाटक

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

मोबाइल के दौर में बच्चों का धर्म की ओर बढ़ता कदम

हनुमान चालीसा के माध्यम से संस्कार सीख रहे नन्हे बच्चे
हुबली

डिजिटल ठगी के जाल में अब देश का हर शहर निशाने पर

साइबर अपराध
हुबली

साइबर अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

साइबर अपराध
हुबली

मां की पावन स्मृति को समर्पित संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण

संकट मोचन हनुमान मंदिर, गदग रोड, हुब्बल्ली।
हुबली

हिंदू सम्मेलन के तहत निकाली बाइक रैली

बाइक रैली।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.