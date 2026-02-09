केंद्र सरकार से 1,300 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता की योजना

बड़े जहाजों का संचालन सुगम

मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी ने बंदरगाह के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए केंद्र सरकार से लगभग 1,300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगने की योजना बनाई है। यह राशि मुख्य रूप से बर्थ 9 के पुनर्विकास और पोर्ट तक आने वाले नेविगेशनल चैनल की गहराई बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है, ताकि बड़े जहाजों का संचालन सुगम हो सके। अधिकारियों के अनुसार, पोर्ट पहले ही आधुनिकीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार को 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज चुका है। नए प्रस्ताव के तहत बंदरगाह को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।