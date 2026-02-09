वैश्विक पर्यटन स्थल विकास योजना

देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वैश्विक पर्यटन स्थल विकास योजना के तहत उडुपी जिले के प्रमुख तटीय क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में पहल तेज हो गई है। यह जानकारी सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित पर्यटन विजन 2029 के अंतर्गत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सांसद ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देशभर में 50 से अधिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना शुरू की है, ताकि भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है। उडुपी जिले में कोडी-कन्याना, कोडी कुंडापुर, बरकुर बंदरगाह क्षेत्र तथा त्रासी-मरवांटे जैसे लोकप्रिय तटीय क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है।