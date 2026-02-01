नवलगुंड को मॉडल क्षेत्र बनाने की पहल, बेन्नेहल्ला बाढ़ नियंत्रण सहित करोड़ों के विकास कार्य शुरू

परियोजनाओं के लिए केंद्र से शीघ्र अनुमति देने की मांग

कार्यक्रम के दौरान बेन्नेहल्ला बाढ़ नियंत्रण परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से बाढ़ से प्रभावित लगभग 37 गांवों और करीब 20 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के तहत लगभग 150 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गारंटी योजनाओं के कारण विकास कार्य प्रभावित होने के आरोप निराधार हैं और राज्य सरकार समानांतर रूप से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कलासा-बंडूरी, मेकेदातु तथा कृष्णा अपर रिवर परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से शीघ्र अनुमति देने की मांग भी दोहराई।