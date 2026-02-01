8 फ़रवरी 2026,

रविवार

हुबली

नवलगुंड को मॉडल क्षेत्र बनाने की पहल, बेन्नेहल्ला बाढ़ नियंत्रण सहित करोड़ों के विकास कार्य शुरू

नवलगुंड विधानसभा क्षेत्र में व्यापक विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने क्षेत्र को मॉडल निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया। शिरगुप्पी गांव में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग एवं कर्नाटक सिंचाई निगम लिमिटेड के सहयोग से कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। परियोजनाओं के [&hellip;]

less than 1 minute read
हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 08, 2026

शिरगुप्पी (कर्नाटक) में मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने नवलगुंड विधायक एन.एच. कोनारेड्डी, जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड, कानून मंत्री एच.के. पाटिल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 350 करोड़ रुपए की बेन्ने हल्ला बाढ़ नियंत्रण एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

शिरगुप्पी (कर्नाटक) में मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने नवलगुंड विधायक एन.एच. कोनारेड्डी, जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड, कानून मंत्री एच.के. पाटिल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 350 करोड़ रुपए की बेन्ने हल्ला बाढ़ नियंत्रण एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

नवलगुंड विधानसभा क्षेत्र में व्यापक विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने क्षेत्र को मॉडल निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया। शिरगुप्पी गांव में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग एवं कर्नाटक सिंचाई निगम लिमिटेड के सहयोग से कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया।

परियोजनाओं के लिए केंद्र से शीघ्र अनुमति देने की मांग
कार्यक्रम के दौरान बेन्नेहल्ला बाढ़ नियंत्रण परियोजना का शिलान्यास किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से बाढ़ से प्रभावित लगभग 37 गांवों और करीब 20 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के तहत लगभग 150 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गारंटी योजनाओं के कारण विकास कार्य प्रभावित होने के आरोप निराधार हैं और राज्य सरकार समानांतर रूप से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कलासा-बंडूरी, मेकेदातु तथा कृष्णा अपर रिवर परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से शीघ्र अनुमति देने की मांग भी दोहराई।

किसानों को बाढ़ से राहत मिलेगी
लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि सिंचाई, सड़क, श्रम और समाज कल्याण से जुड़े अनेक कार्य जनता को समर्पित किए जा रहे हैं तथा क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
कानून एवं पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि नवलगुंड क्षेत्र में आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा विकास कार्यक्रम है और बेन्नेहल्ला परियोजना से हजारों किसानों को बाढ़ से राहत मिलेगी। जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण कार्य से क्षेत्र की कृषि और ग्रामीण जीवन को स्थायी लाभ मिलेगा तथा लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र गति देने के प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।

Updated on:

08 Feb 2026 07:57 pm

Published on:

08 Feb 2026 07:56 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / नवलगुंड को मॉडल क्षेत्र बनाने की पहल, बेन्नेहल्ला बाढ़ नियंत्रण सहित करोड़ों के विकास कार्य शुरू

