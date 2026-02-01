शांतिनिकेतन स्कूल के विद्यार्थियों ने जीती जनरल चैंपियनशिप, मेहनत और टीमवर्क से मिली सफलता

शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम

इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष भवरलाल सी. जैन, सचिव भरत एम. भंडारी, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार पी. पालगोता, कोषाध्यक्ष पुरणकुमार आर. नाहटा, निदेशक मनोज ए. मांडोत, प्राचार्या एम. विजयलक्ष्मी, प्रशासक बसवराज शेट्टर तथा शिक्षिका अक्षता वाघमोरे और प्रतिमा जाधव सहित अन्य शिक्षकों ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। संस्थान के प्रबंधन, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ ने इस सफलता को विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। साथ ही उन सभी अभिभावकों एवं सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया गया जिन्होंने विद्यार्थियों को इस उपलब्धि तक पहुंचाने में सहयोग दिया।