शांतिनिकेतन स्कूल के विद्यार्थियों ने जीती जनरल चैंपियनशिप, मेहनत और टीमवर्क से मिली सफलता

विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनरल चैंपियनशिप जीतने वाले हुब्बल्ली के शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थी स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों के साथ।
विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन
हुब्बल्ली शहर के घंटिकेरी स्थित शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों ने आई.बी.एम.आर महाविद्यालय परिसर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनरल चैंपियनशिप जीतकर अपने संस्थान का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास तथा टीम भावना का शानदार परिचय दिया।
विभिन्न स्पर्धाओं में लिया हिस्सा
प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और कई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। छात्रों के निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन के चलते विद्यालय को प्रतिष्ठित ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल हुआ, जिससे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।
विद्यार्थियों का उल्लेखनीय योगदान
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में क्रिया चौहान, पूर्वी शर्मा, अकुल वड्डपगोल, ज्ञानवर्षिणी, रक्षिता पूजार, जोशुआ हरिगल, तनिष्का शंकरशेट्टी, कनन जैन, स्नेहा डागा, अदिति बेटगेरी, मनस्वी गोडके, समर्थ किनकेरी तथा भव्य जैन सहित अन्य छात्रों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। विभिन्न स्पर्धाओं में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण संस्थान को प्रतिष्ठित ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब हासिल हुआ।
शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम
इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष भवरलाल सी. जैन, सचिव भरत एम. भंडारी, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार पी. पालगोता, कोषाध्यक्ष पुरणकुमार आर. नाहटा, निदेशक मनोज ए. मांडोत, प्राचार्या एम. विजयलक्ष्मी, प्रशासक बसवराज शेट्टर तथा शिक्षिका अक्षता वाघमोरे और प्रतिमा जाधव सहित अन्य शिक्षकों ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी। संस्थान के प्रबंधन, प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ ने इस सफलता को विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम बताया। साथ ही उन सभी अभिभावकों एवं सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया गया जिन्होंने विद्यार्थियों को इस उपलब्धि तक पहुंचाने में सहयोग दिया।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग