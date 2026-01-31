आम बजट से व्यापारियों को राहत की आस, ई-कॉमर्स के बढ़ते दबाव से पारंपरिक व्यापार संकट में

केंद्र सरकार का आम बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को लेकर देशभर के व्यापारियों में खासा उत्साह है। व्यापारिक वर्ग को उम्मीद है कि यह बजट न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और उद्योगों को राहत देने वाला साबित होगा। व्यापारियों को इस बजट से राहत, संरक्षण और समर्थन की उम्मीद है। उनका मानना है कि यदि सरकार छोटे व्यापार और उद्योगों को केंद्र में रखकर निर्णय लेती है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिल सकेगी। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की नीतियां समग्र रूप से सकारात्मक रही हैं, लेकिन ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक खुदरा एवं थोक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।