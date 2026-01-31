31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

राजस्थान के झुंझुनूं धाम की प्रेरणा से पहली बार गंगा आरती, भक्तिरस में डूबेगा गुजरात भवन

राजस्थान की पावन संत परंपरा और भक्ति संस्कृति को साकार करता बाबा गंगाराम लीला महोत्सव 1 फरवरी को सायं 4 बजे हुब्बल्ली के देशपाण्डे नगर स्थित गुजरात भवन में श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बाबा गंगाराम सेवा समिति, हुब्बल्ली के तत्वावधान में संपन्न होगा। महोत्सव का आयोजन राजस्थान के झुंझुनूं [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jan 31, 2026

बाबा गंगाराम

बाबा गंगाराम

राजस्थान की पावन संत परंपरा और भक्ति संस्कृति को साकार करता बाबा गंगाराम लीला महोत्सव 1 फरवरी को सायं 4 बजे हुब्बल्ली के देशपाण्डे नगर स्थित गुजरात भवन में श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बाबा गंगाराम सेवा समिति, हुब्बल्ली के तत्वावधान में संपन्न होगा। महोत्सव का आयोजन राजस्थान के झुंझुनूं जिले स्थित बाबा गंगाराम धाम पंचदेव मंदिर की प्रेरणा से किया जा रहा है, जो वर्षों से भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी आध्यात्मिक परंपरा को दक्षिण भारत तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।

कलाकार देंगे संगीतमय प्रस्तुति
कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता से प्रसिद्ध कलाकार मधुकर अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही भक्तिभाव से ओत-प्रोत नृत्य-नाटिका का मंचन किया जाएगा, जो बाबा गंगाराम की लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। महोत्सव का विशेष आकर्षण हुब्बल्ली में पहली बार वाराणसी से आमंत्रित पंडितों द्वारा पवित्र गंगा आरती का आयोजन रहेगा। गंगा आरती के दौरान संपूर्ण वातावरण मंत्रोच्चार, दीपों की ज्योति और भक्ति संगीत से आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव राजस्थान और कर्नाटक के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सेतु को मजबूत करेगा तथा श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 07:51 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / राजस्थान के झुंझुनूं धाम की प्रेरणा से पहली बार गंगा आरती, भक्तिरस में डूबेगा गुजरात भवन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

तीन साल से जारी पेयजल लीकेज, लाखों लीटर पानी हो रहा व्यर्थ

मेदर ओनी सर्किल स्थित अंडरग्राउंड दुकानों में आधा फीट तक भरा पानी दिखाते दुकानदार, जलभराव से व्यापार प्रभावित।
हुबली

पानी नहीं, प्रशासन की संवेदनशीलता बह रही है

हर बूंद कीमती है
हुबली

आम बजट से व्यापारियों को राहत की आस, ई-कॉमर्स के बढ़ते दबाव से पारंपरिक व्यापार संकट में

आम बजट
हुबली

शैक्षणिक भ्रमण से मिला ज्ञान और संस्कार

एमकेबीएस हुलकोटि स्कूल के विद्यार्थियों को बसवेश्वर के बारे में जानकारी देते हुए।
हुबली

आम बजट से पहले जन-अपेक्षाएं, शिक्षा, व्यापार, किसान और कनेक्टिविटी पर जोर

आम बजट से पहले गदग में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में विचार रखते प्रवासी।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.