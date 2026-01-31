राजस्थान के झुंझुनूं धाम की प्रेरणा से पहली बार गंगा आरती, भक्तिरस में डूबेगा गुजरात भवन

बाबा गंगाराम
राजस्थान की पावन संत परंपरा और भक्ति संस्कृति को साकार करता बाबा गंगाराम लीला महोत्सव 1 फरवरी को सायं 4 बजे हुब्बल्ली के देशपाण्डे नगर स्थित गुजरात भवन में श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बाबा गंगाराम सेवा समिति, हुब्बल्ली के तत्वावधान में संपन्न होगा। महोत्सव का आयोजन राजस्थान के झुंझुनूं जिले स्थित बाबा गंगाराम धाम पंचदेव मंदिर की प्रेरणा से किया जा रहा है, जो वर्षों से भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी आध्यात्मिक परंपरा को दक्षिण भारत तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।
कलाकार देंगे संगीतमय प्रस्तुति
कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता से प्रसिद्ध कलाकार मधुकर अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही भक्तिभाव से ओत-प्रोत नृत्य-नाटिका का मंचन किया जाएगा, जो बाबा गंगाराम की लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। महोत्सव का विशेष आकर्षण हुब्बल्ली में पहली बार वाराणसी से आमंत्रित पंडितों द्वारा पवित्र गंगा आरती का आयोजन रहेगा। गंगा आरती के दौरान संपूर्ण वातावरण मंत्रोच्चार, दीपों की ज्योति और भक्ति संगीत से आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव राजस्थान और कर्नाटक के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सेतु को मजबूत करेगा तथा श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग