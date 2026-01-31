राजस्थान के झुंझुनूं धाम की प्रेरणा से पहली बार गंगा आरती, भक्तिरस में डूबेगा गुजरात भवन

कलाकार देंगे संगीतमय प्रस्तुति

कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता से प्रसिद्ध कलाकार मधुकर अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही भक्तिभाव से ओत-प्रोत नृत्य-नाटिका का मंचन किया जाएगा, जो बाबा गंगाराम की लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। महोत्सव का विशेष आकर्षण हुब्बल्ली में पहली बार वाराणसी से आमंत्रित पंडितों द्वारा पवित्र गंगा आरती का आयोजन रहेगा। गंगा आरती के दौरान संपूर्ण वातावरण मंत्रोच्चार, दीपों की ज्योति और भक्ति संगीत से आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो जाएगा। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव राजस्थान और कर्नाटक के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक सेतु को मजबूत करेगा तथा श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।