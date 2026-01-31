आम बजट से पहले जन-अपेक्षाएं, शिक्षा, व्यापार, किसान और कनेक्टिविटी पर जोर

आम बजट से पहले राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित परिचर्चा में व्यापारियों, किसानों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने अपनी राय रखी। गदग में आयोजित परिचर्चा में शिक्षा और चिकित्सा की बढ़ती लागत, ऑनलाइन व्यापार से पारंपरिक कारोबार को हो रहे नुकसान, रेल कनेक्टिविटी, सिंचाई, बिजली, महंगाई नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। प्रवासियों ने उम्मीद जताई कि आगामी आम बजट में जनहित और क्षेत्रीय जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारम्भ में राजस्थान पत्रिका हुब्बल्ली के संपादकीय प्रभारी अशोक सिंह राजपुरोहित ने बजट की जानकारी के साथ ही राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार की जानकारी दी।