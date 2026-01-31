Union Budget 2026: पहली बार कब पेश हुआ था बजट? सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इस वित्त मंत्री के नाम दर्ज

First Budget Of Independent India: देश की नजरें एक बार फिर आम बजट पर टिकने वाली हैं। 1 फरवरी, रविवार को केंद्र सरकार यूनियन बजट पेश करने जा रही है। इस बार बजट इसलिए भी खास है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लगातार नौवीं बार संसद में पेश करेंगी। किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतने ज्यादा बजट पेश करने वाली वह देश की इकलौती वित्त मंत्री बन चुकी हैं। लेकिन बजट सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं का नाम नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास, कई रोचक किस्से और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। आइये जानते हैं इससे जुड़े कुछ जरुरी तथ्य और इसका इतिहास।