UPPSC Calendar 2026: यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, जानें कब होगा पीसीएस मेंस, लेक्चरर भर्ती सहित अन्य परीक्षाएं

UPPSC: मई और जून 2026 में सहायक शिक्षक, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स यूनानी (मुख्य) और APO मुख्य परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Jan 31, 2026

UPPSC Calendar 2026

UPPSC Calendar 2026(Image-Freepik)

UPPSC: Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ने वर्ष 2026 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग का यह कैलेंडर प्रयागराज स्थित मुख्यालय से प्रकाशित किया गया है, जिसमें सालभर आयोजित होने वाली विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं की संभावित तारीखें बताई गई हैं। इस कैलेंडर के अनुसार, Combined State / Upper Subordinate Services (PCS) मुख्य परीक्षा 2025 की शुरुआत 29 मार्च 2026 से होगी। यह परीक्षा चार दिनों तक आयोजित की जाएगी। वहीं, अगले भर्ती चक्र की PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

UPPSC Calendar 2026: फरवरी से शुरू होगा परीक्षा सत्र

UPPSC का परीक्षा सत्र फरवरी 2026 से ही शुरू हो जाएगा। वर्ष की पहली बड़ी परीक्षा Review Officer / Assistant Review Officer (RO/ARO) मुख्य परीक्षा 2023 होगी, जो 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके तुरंत बाद Computer Assistant परीक्षा 2025 का आयोजन 6 फरवरी 2026 को होगा।

मार्च-अप्रैल में कई अहम परीक्षाएं


Staff Nurse Unani (प्रारंभिक) परीक्षा: 17 मार्च 2026
Assistant Prosecution Officer (APO) प्रारंभिक परीक्षा: 22 मार्च 2026
PCS मुख्य परीक्षा 2025: 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026
अप्रैल महीने में सहायक शिक्षक और तकनीकी शिक्षा सेवा से जुड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें Assistant Teacher (TGT) कंप्यूटर प्रारंभिक परीक्षा और UP Technical Education Service (Principal) परीक्षा शामिल हैं।

UPPSC: मई से जुलाई तक शिक्षक और प्रशासनिक पद


मई और जून 2026 में सहायक शिक्षक, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स यूनानी (मुख्य) और APO मुख्य परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। वहीं, ACF/RFO Services मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 14 जुलाई 2026 से किया जाएगा, जो करीब 13 दिनों तक चलेगा।

UPPSC PCS Mains 2026: साल के अंत में PCS Prelims 2026

अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच मेडिकल, वेटनरी और ड्रग इंस्पेक्टर जैसी स्क्रीनिंग परीक्षाएं होंगी। वर्ष की सबसे अहम परीक्षा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 को 6 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। UPPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं आमतौर पर तीन चरणों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में संपन्न होती हैं।

UPPSC Calendar 2026: देखें लिस्ट

क्रम संख्यापरीक्षा का नामप्रस्तावित तिथि
1Review Officer / Assistant Review Officer, etc. (Mains) Exam-202302.02.2026 & 03.02.2026
2Computer Assistant (UPPSC) Exam-202506.02.2026
3Architecture and Planning Assistant (Mains) Exam-202424.02.2026
4Staff Nurse Unani (Male/Female) (Preliminary) Exam-202517.03.2026
5Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Exam-202522.03.2026
6Combined State / Upper Subordinate Services (Mains) Exam-202529.03.2026 (4 दिन)
7Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Prelims) – Computer05.04.2026
8U.P. Technical Education (Teaching) Service Exam-2025 (Principal)09.04.2026
9Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Mains) – Commerce22.04.2026
10Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Mains) – Sanskrit23.04.2026
11Lecturer (Male/Female) Govt. Inter College (Prelims) Exam-202503.05.2026
12Assistant Teacher (Mains) – Science, Home Science, Agriculture16.05.2026
13Assistant Teacher (Mains) – Hindi, Mathematics, English17.05.2026
14Assistant Professor, Govt. Degree College (Prelims) Exam-202531.05.2026
15Additional Private Secretary (Phase-3) Exam-202307.06.2026
16Assistant Teacher (Mains) – Biology, Arts, Urdu13.06.2026
17Assistant Teacher (Mains) – Social Science, Physical Education, Music14.06.2026
18Staff Nurse Unani (Male/Female) (Mains) Exam-202517.06.2026
19Assistant Prosecution Officer (Mains) Exam-202528.06.2026 (3 दिन)
20Assistant City Planner (Special Recruitment) (Prelims) Exam-202507.07.2026
21ACF / RFO Services (Mains) Exam-202514.07.2026 (13 दिन)
22Assistant Teacher (Mains) – Computer16.08.2026
23Lecturer (Male/Female) Govt. Inter College (Mains) Exam-202530.08.2026
24U.P. Technical Education (Teaching) Service Exam-2025 (Lecturer)06.09.2026
25Research Assistant (Engineering) Exam-202508.09.2026
26Veterinary Officer (Screening) Exam-202503.10.2026
27Health Education Officer (Screening) Exam-202504.10.2026
28Homeopathic Medical Officer (Screening) Exam-202524.10.2026
29Dental Surgeon (Screening) Exam-202525.10.2026
30Combined State / Upper Subordinate Services (Prelims) Exam-202606.12.2026
31Drug Inspector (Screening) Exam-202516.12.2026
32Medical Officer (Ayurveda, Community Health) Exam-202518.12.2026

