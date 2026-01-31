UPPSC Calendar 2026: यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, जानें कब होगा पीसीएस मेंस, लेक्चरर भर्ती सहित अन्य परीक्षाएं

UPPSC Calendar 2026(Image-Freepik)
UPPSC: Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) ने वर्ष 2026 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग का यह कैलेंडर प्रयागराज स्थित मुख्यालय से प्रकाशित किया गया है, जिसमें सालभर आयोजित होने वाली विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं की संभावित तारीखें बताई गई हैं। इस कैलेंडर के अनुसार, Combined State / Upper Subordinate Services (PCS) मुख्य परीक्षा 2025 की शुरुआत 29 मार्च 2026 से होगी। यह परीक्षा चार दिनों तक आयोजित की जाएगी। वहीं, अगले भर्ती चक्र की PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।
UPPSC का परीक्षा सत्र फरवरी 2026 से ही शुरू हो जाएगा। वर्ष की पहली बड़ी परीक्षा Review Officer / Assistant Review Officer (RO/ARO) मुख्य परीक्षा 2023 होगी, जो 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके तुरंत बाद Computer Assistant परीक्षा 2025 का आयोजन 6 फरवरी 2026 को होगा।
Staff Nurse Unani (प्रारंभिक) परीक्षा: 17 मार्च 2026
Assistant Prosecution Officer (APO) प्रारंभिक परीक्षा: 22 मार्च 2026
PCS मुख्य परीक्षा 2025: 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026
अप्रैल महीने में सहायक शिक्षक और तकनीकी शिक्षा सेवा से जुड़ी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें Assistant Teacher (TGT) कंप्यूटर प्रारंभिक परीक्षा और UP Technical Education Service (Principal) परीक्षा शामिल हैं।
मई और जून 2026 में सहायक शिक्षक, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स यूनानी (मुख्य) और APO मुख्य परीक्षा जैसी कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। वहीं, ACF/RFO Services मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 14 जुलाई 2026 से किया जाएगा, जो करीब 13 दिनों तक चलेगा।
अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच मेडिकल, वेटनरी और ड्रग इंस्पेक्टर जैसी स्क्रीनिंग परीक्षाएं होंगी। वर्ष की सबसे अहम परीक्षा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 को 6 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। UPPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएं आमतौर पर तीन चरणों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में संपन्न होती हैं।
|क्रम संख्या
|परीक्षा का नाम
|प्रस्तावित तिथि
|1
|Review Officer / Assistant Review Officer, etc. (Mains) Exam-2023
|02.02.2026 & 03.02.2026
|2
|Computer Assistant (UPPSC) Exam-2025
|06.02.2026
|3
|Architecture and Planning Assistant (Mains) Exam-2024
|24.02.2026
|4
|Staff Nurse Unani (Male/Female) (Preliminary) Exam-2025
|17.03.2026
|5
|Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Exam-2025
|22.03.2026
|6
|Combined State / Upper Subordinate Services (Mains) Exam-2025
|29.03.2026 (4 दिन)
|7
|Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Prelims) – Computer
|05.04.2026
|8
|U.P. Technical Education (Teaching) Service Exam-2025 (Principal)
|09.04.2026
|9
|Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Mains) – Commerce
|22.04.2026
|10
|Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Mains) – Sanskrit
|23.04.2026
|11
|Lecturer (Male/Female) Govt. Inter College (Prelims) Exam-2025
|03.05.2026
|12
|Assistant Teacher (Mains) – Science, Home Science, Agriculture
|16.05.2026
|13
|Assistant Teacher (Mains) – Hindi, Mathematics, English
|17.05.2026
|14
|Assistant Professor, Govt. Degree College (Prelims) Exam-2025
|31.05.2026
|15
|Additional Private Secretary (Phase-3) Exam-2023
|07.06.2026
|16
|Assistant Teacher (Mains) – Biology, Arts, Urdu
|13.06.2026
|17
|Assistant Teacher (Mains) – Social Science, Physical Education, Music
|14.06.2026
|18
|Staff Nurse Unani (Male/Female) (Mains) Exam-2025
|17.06.2026
|19
|Assistant Prosecution Officer (Mains) Exam-2025
|28.06.2026 (3 दिन)
|20
|Assistant City Planner (Special Recruitment) (Prelims) Exam-2025
|07.07.2026
|21
|ACF / RFO Services (Mains) Exam-2025
|14.07.2026 (13 दिन)
|22
|Assistant Teacher (Mains) – Computer
|16.08.2026
|23
|Lecturer (Male/Female) Govt. Inter College (Mains) Exam-2025
|30.08.2026
|24
|U.P. Technical Education (Teaching) Service Exam-2025 (Lecturer)
|06.09.2026
|25
|Research Assistant (Engineering) Exam-2025
|08.09.2026
|26
|Veterinary Officer (Screening) Exam-2025
|03.10.2026
|27
|Health Education Officer (Screening) Exam-2025
|04.10.2026
|28
|Homeopathic Medical Officer (Screening) Exam-2025
|24.10.2026
|29
|Dental Surgeon (Screening) Exam-2025
|25.10.2026
|30
|Combined State / Upper Subordinate Services (Prelims) Exam-2026
|06.12.2026
|31
|Drug Inspector (Screening) Exam-2025
|16.12.2026
|32
|Medical Officer (Ayurveda, Community Health) Exam-2025
|18.12.2026
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग