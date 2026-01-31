Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा ने किस गुरुकुल से ली थी शिक्षा, इस उम्र से दे रही थीं धार्मिक प्रवचन



साध्वी प्रेम बाईसा मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के परेऊ गांव की निवासी थी। साध्वी के पिता पहले ट्रक ड्राइवर थे। उनकी मां का नाम अमरू देवी था। साध्वी की मां का निधन बहुत पहले हो गया था। साध्वी प्रेम बाईसा जब 5 पांच साल की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। परिवार जसनाथजी संप्रदाय का अनुयायी था। मां की मौत के बाद पिता ने संन्यास लिया और वे वीरम नाथ कहलाने लगे। साध्वी के पिता ने ही साध्वी प्रेम बाईसा को नाथ परंपरा में दीक्षित किया। प्रेम बाईसा ने जोधपुर के एक गुरुकुल में शिक्षा ली और 12 साल की उम्र से धार्मिक प्रवचन देने लगीं।