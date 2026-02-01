Union Budget 2026: शिक्षा से रोजगार तक, हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, स्किल पर जोर, सहित हुए कई ऐलान

भारत को मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने के लिए पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इलाज, शिक्षा और रिसर्च की सुविधा होगी। इससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आयुष क्षेत्र में तीन नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे और दवा परीक्षण लैब को आधुनिक बनाया जाएगा। इससे आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और किसानों व युवाओं को लाभ होगा। पशुपालन क्षेत्र में पशु डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा।