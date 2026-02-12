कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, पहली बार लागू हुआ बारकोड सिस्टम

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड सिस्टम लागू किया गया है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठों की संख्या भी कम की गई है। अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को 20 पृष्ठ और 12वीं के विद्यार्थियों को 28 पृष्ठ की मुख्य उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर 8 पृष्ठ की सप्लीमेंट्री कॉपी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।