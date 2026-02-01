Union Budget 2026: यूट्यूबर के लिए खुशखबरी, 15 हजार स्कूलों में खुलेंगी कंटेंट लैब, सरकार देगी वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन की ट्रेनिंग

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा संबंधी भी कई प्रकार की घोषणा की गई है। सरकार अब स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल और क्रिएटिव पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए खास लैब बनाने जा रही है, जहां छात्र कंटेंट बनाना, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और गेम डिजाइन जैसे काम सीख सकेंगे। देशभर के करीब 15 हजार माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित की जाएंगी। इन लैब्स को तैयार करने में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मदद करेगा। खास बात यह है कि इन लैब्स का फोकस एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों पर रहेगा।