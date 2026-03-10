Vaibhav Sooryavanshi Mama : क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा ने क्रैक किया UPSC, रैंक 102, जानिए IAS बनेंगे या IPS?

Vaibhav Sooryavanshi Mama Abhishek Chauhan UPSC Success Story : क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भला कौन नहीं जानता है! वही, छोटा-सा बालक जो क्रिकेट के मैदान पर बड़े-बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ा देता है। अब खबर ये है कि वैभव के बाबा ने इस बार यूपीएससी क्रैक कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया और उसमें अभिषेक चौहान की ऑल इंडिया रैंक 102 (Abhishek Chauhan UPSC Rank) आई है।