Rajasthan: 8वीं-5वीं बोर्ड परीक्षा; सत्रांक फीडिंग की अंतिम मोहलत, चूके तो सीधे स्कूल जिम्मेदार

Rajasthan Class 5/8th Board Exam: राजस्थान में कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं परीक्षा 2026 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर सत्रांक प्रविष्टि में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग ने अंतिम अवसर दिया है। विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने सत्रांक ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च की आधी रात तक कर दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद तिथि नहीं बढ़ेगी और लापरवाही पर सीधे संस्था प्रधानों पर गाज गिरेगी।