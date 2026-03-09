सीए परीक्षा परिणाम: भीलवाड़ा ने फिर लहराया परचम, इंटर में दीपल और फाउंडेशन में पार्थ टॉपर

दी इंस्टी्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से जनवरी 2026 में आयोजित सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के रविवार को घोषित परिणामों में भीलवाड़ा के होनहारों ने एक बार फिर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। टेक्सटाइल सिटी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता के राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। सीए इंटरमीडिएट में दीपल भंडारी ने 600 में से 398 अंक और सीए फाउंडेशन में पार्थ जोशी ने 400 में से 317 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम रैंक हासिल की है।