महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश का बिगुल बजा, 14 मार्च से आवेदन

बाल वाटिका वाले स्कूलों में नर्सरी और बिना बाल वाटिका वाले स्कूलों में कक्षा 1 की सभी सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक प्रति सेक्शन 30 विद्यार्थी, कक्षा 6 से 8 में 35 और कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन का मानक निर्धारित किया गया है। जो छात्र पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नत माना जाएगा। रिक्त रहने वाली शेष सीटों पर ही नए प्रवेश होंगे। जिन भामाशाहों ने स्कूल में 50 लाख से अधिक का दान दिया है, उनके लिए प्रति कक्षा अधिकतम 2 और संपूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों के प्रवेश का विशेष कोटा रहेगा।