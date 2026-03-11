11 मार्च 2026,

बुधवार

भीलवाड़ा

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश का बिगुल बजा, 14 मार्च से आवेदन

प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का विस्तृत कार्यक्रम और गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी होगी और 14 मार्च [&hellip;]

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Mar 11, 2026

Admission to Mahatma Gandhi English Medium Schools begins, applications begin on March 14

Admission to Mahatma Gandhi English Medium Schools begins, applications begin on March 14

प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का विस्तृत कार्यक्रम और गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी होगी और 14 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल सुविधा

इस बार भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। अभिभावकों को शाला दर्पण पोर्टल या स्कूल के क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिन स्कूलों में सीटें खाली हैं, वहां प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा।

प्रमुख गाइडलाइन: जो आपके लिए जानना जरूरी है

बाल वाटिका वाले स्कूलों में नर्सरी और बिना बाल वाटिका वाले स्कूलों में कक्षा 1 की सभी सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक प्रति सेक्शन 30 विद्यार्थी, कक्षा 6 से 8 में 35 और कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन का मानक निर्धारित किया गया है। जो छात्र पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें अगली कक्षा में स्वतः प्रोन्नत माना जाएगा। रिक्त रहने वाली शेष सीटों पर ही नए प्रवेश होंगे। जिन भामाशाहों ने स्कूल में 50 लाख से अधिक का दान दिया है, उनके लिए प्रति कक्षा अधिकतम 2 और संपूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों के प्रवेश का विशेष कोटा रहेगा।

प्रवेश कार्य पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से करने की जिम्मेदारी संस्था प्रधानों की होगी। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजेन्द्र गग्गड़, डीईओ भीलवाड़ा

प्रवेश कार्यक्रम: एक नजर में

कार्यक्रम का विवरण निर्धारित तिथि

  • विज्ञप्ति जारी होना 11 मार्च 2026
  • आवेदन पत्र भरने की अवधि 14 मार्च से 23 मार्च
  • रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर 24 मार्च 2026
  • ऑनलाइन लॉटरी निकालने की तिथि 25 मार्च 2026
  • चयनित सूची का प्रकाशन 27 मार्च 2026
  • प्रवेश कार्य 28 मार्च से
  • शिक्षण कार्य प्रारंभ 01 अप्रेल 2026

Published on:

