माध्यमिक शिक्षा: सरप्लस कार्मिकों की सूचना मांगी, विभाग में मची खलबली

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिशेष (सरप्लस) कार्मिकों के समायोजन की तैयारी तेज हो गई है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग और जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) भीलवाड़ा ने मोस्ट अर्जेंट आदेश जारी कर संभाग के सभी स्कूलों से अधिशेष कार्मिकों का डेटा अनिवार्य रूप से तलब किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों और कार्मिकों के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह सूचना सीधे उनके स्थानांतरण और समायोजन से जुड़ी है।