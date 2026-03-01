भगवान आदिनाथ जन्म एवं तप कल्याणक 12 को, होगा महामस्तकाभिषेक

सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि सुबह 6.15 बजे से भगवान आदिनाथ का भव्य अभिषेक प्रारम्भ होगा। अभिषेक के बाद विज्ञा माताजी के सानिध्य में भगवान आदिनाथ की तीनों प्रतिमाओं का 1008 मंत्रों के उच्चारण के साथ अभिषेक कराया जाएगा तथा सहस्त्रनाम विधान पूजन होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु 100-100 कलशों से अभिषेक करेंगे और सहस्त्रनाम विधान में अर्घ्य अर्पित करेंगे। साथ ही हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक आहुतियां दी जाएंगी। इससे सम्पूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठेगा। सहस्त्रनाम विधान का विस्तृत आयोजन आर के कॉलोनी मंदिर में पहली बार किया जा रहा है। गुरुवार शाम 6.30 बजे माताजी के सानिध्य में आनंद यात्रा होगी।