8वीं-5वीं बोर्ड परीक्षा: सत्रांक फीडिंग की अंतिम मोहलत, चूके तो सीधे संस्था प्रधान पर गिरेगी गाज

कार्यालय पंजीयक के अनुसार दोनों कक्षाओं के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉग-इन से सत्रांक प्रविष्टि का मॉड्यूल 12 फरवरी 2026 को ही शुरू कर दिया था। पूर्व में इसके लिए 6 मार्च 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित थी। लेकिन, पोर्टल की रिपोर्ट से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि प्रदेश के अनेक विद्यालयों ने अंतिम तिथि बीतने के बाद भी सत्रांक प्रविष्टि का कार्य पूरा नहीं किया। पंजीयक शीशराम कुलहरि ने सभी संस्था प्रधानों को हिदायत दी कि वे हर हाल में नई तय सीमा 10 मार्च तक सभी विषयों के सत्रांक पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें।