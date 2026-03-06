स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रोसेस 

representative picture (AI)
अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश का इंतजार खत्म हो गया है। आज यानी 6 मार्च से आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला इन प्रतिष्ठित स्कूलों में कराना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
प्रवेश के इच्छुक अभिभावक 6 मार्च से 16 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के लिए आयोजित की जा रही है। ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है, इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए आयु के कड़े मापदंड तय किए गए हैं। बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 को 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अधिकतम 40 सीटों पर ही प्रवेश मिलेगा।
कक्षा 2 से 5: इन कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों के अलावा जो सीटें रिक्त बचेंगी, उन पर निर्धारित प्राथमिकताओं (Priority List) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
कक्षा 6, 8 और 9: इन कक्षाओं में सीधे प्रवेश न होकर केवल रिक्त सीटों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा: कक्षा 9 में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) से गुजरना होगा। मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा।
कक्षा 10 और 12: इन उच्च कक्षाओं में प्रवेश पूरी तरह से CBSE के नियमों और गाइडलाइन्स के अधीन होगा।
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट आदि) के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
