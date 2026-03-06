स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रोसेस 

कक्षा 2 से 5: इन कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों के अलावा जो सीटें रिक्त बचेंगी, उन पर निर्धारित प्राथमिकताओं (Priority List) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

कक्षा 6, 8 और 9: इन कक्षाओं में सीधे प्रवेश न होकर केवल रिक्त सीटों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा: कक्षा 9 में दाखिला पाने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) से गुजरना होगा। मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा।

कक्षा 10 और 12: इन उच्च कक्षाओं में प्रवेश पूरी तरह से CBSE के नियमों और गाइडलाइन्स के अधीन होगा।

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट आदि) के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जा सकता है।