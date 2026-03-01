गोवंश चोरी का प्रयास नाकाम, ग्रामीणों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंककर फरार हुए तस्कर

इसी दौरान गोवंश की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों की नींद खुल गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर तस्करों को रोकने की कोशिश की। भीड़ बढ़ती देख घबराए तस्करों ने ग्रामीणों पर कोल्ड ड्रिंक और बीयर की खाली कांच की बोतलें तथा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बावजूद ग्रामीण डटे रहे, लेकिन बढ़ते शोर-शराबे के बीच तस्कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तस्करों की पिकअप गाड़ी में पहले से ही पत्थर और कांच की बोतलें भरी हुई थीं।