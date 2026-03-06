VIDEO: रामाश्रय स्वास्थ्य शिविर आयोजित, 178 वरिष्ठ नागरिकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। इनमें डॉ. चेतन मेहर (हड्डी रोग विशेषज्ञ), डॉ. नरेंद्र फागेरिया (मेडिसिन), डॉ. मनोरमा सैनी (कान-नाक-गला विशेषज्ञ), डॉ. नितेश यादव (टीबी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ), डॉ. अवनीश जांगिड़ (नेत्र रोग विशेषज्ञ), डॉ. इशिता (दंत रोग विशेषज्ञ), डॉ. संध्या (चर्म रोग विशेषज्ञ) और डॉ. सोम प्रकाश यादव (आयुर्वेद चिकित्सा) शामिल रहे।