साइबर ठगों और मनचलों से डरने की नहीं, मुकाबला करने की जरूरत: महिला सुरक्षा व साइबर जागरूकता पर सेमिनार आयोजित 

सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बहरोड़ कोतवाली थाना प्रभारी अंकित सामरिया ने छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और डेटा गोपनीयता से जुड़े खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और कानूनी जानकारी भी बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्राओं से किसी भी अपराध के खिलाफ डटकर आवाज उठाने का आह्वान किया और पुलिस की ‘राजकॉप सिटीजन ऐप’ के बारे में भी जानकारी दी।