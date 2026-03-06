आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को बनाएं लाभकारी, महिला किसानों की कार्यशाला आयोजित

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार बसंत कुमार परसोया ने कहा कि खेत की मेड़ों से लेकर बाजार तक अब महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज की महिला किसान केवल खेत संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीकों के जरिए खेती को अधिक लाभकारी बना रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पानी की कमी एक गंभीर चुनौती है, इसलिए किसानों को पानी की बचत करने वाली तकनीकों को अपनाना चाहिए।