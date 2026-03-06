तिजारा के दो युवाओं ने UPSC में मारी बाजी, बादल यादव को 635वीं और निशांत यादव को 237वीं रैंक

तिजारा के बिनोलिया गांव निवासी बादल यादव ने अपने दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास करते हुए 635वीं रैंक हासिल की है। बादल के पिता, जो शिक्षक थे, की 14 साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी मां नीलम यादव ने एलडीसी की नौकरी करते हुए बच्चों की परवरिश की और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। वर्तमान में नीलम यादव तिजारा पंचायत समिति में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। बेटे की इस सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।