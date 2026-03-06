तिजारा के दो युवाओं ने UPSC में मारी बाजी, बादल यादव को 635वीं और निशांत यादव को 237वीं रैंक

बादल यादव
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस परीक्षा-2025 का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में राजस्थान के कई होनहार युवाओं ने सफलता हासिल की है। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र के दो युवाओं ने भी परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
तिजारा के बिनोलिया गांव निवासी बादल यादव ने अपने दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास करते हुए 635वीं रैंक हासिल की है। बादल के पिता, जो शिक्षक थे, की 14 साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी मां नीलम यादव ने एलडीसी की नौकरी करते हुए बच्चों की परवरिश की और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। वर्तमान में नीलम यादव तिजारा पंचायत समिति में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। बेटे की इस सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
वहीं तिजारा के इकरोटिया गांव निवासी निशांत यादव, पुत्र जसवंत सिंह यादव, ने भी UPSC परीक्षा में 237वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है। निशांत के पिता छोटे किसान हैं और उनके पास करीब दो से ढाई बीघा जमीन ही है। सीमित संसाधनों के बावजूद निशांत ने कठिन परिश्रम और लगन से यह मुकाम हासिल किया। दोनों युवाओं की सफलता से तिजारा क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है।
