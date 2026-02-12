सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे JEE Main Result 2026, इस दिन जारी होगा परिणाम

JEE Main Result 2026: जेईई मेन सेशन-1 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने साफ कर दिया है कि 12 फरवरी को रिजल्ट 16 फरवरी 2026 तक घोषित किए जाएंगे। दरअसल, पहले जारी सूचना में 12 फरवरी तक परिणाम घोषित करने की बात कही गई थी। ऐसे में देशभर के अभ्यर्थी सुबह से ही वेबसाइट पर नजरें टिकाए बैठे थे। लेकिन नई घोषणा के बाद छात्रों में हल्की निराशा जरूर देखी जा रही है। हालांकि एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि परिणाम तय नई तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे।