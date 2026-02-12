Bangladesh Election: कौन हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार तारिक रहमान? जानें पढ़ाई-लिखाई सहित अन्य बातें

Bangladesh Election: बांग्लादेश की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ है और पूरे देश की नजरें एक ऐसे चेहरे पर टिकी हैं, जो लंबे समय तक देश से बाहर रहा, अदालतों के फैसलों से घिरा रहा और अब सत्ता की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। यह नाम है तारिक रहमान का। करीब 17 साल बाद लंदन से उनकी वापसी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। चर्चा सिर्फ चुनावी नतीजों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि क्या उनकी एंट्री बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल देगी।