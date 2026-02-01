CTET 2026: प्रोविजनल आंसर की का इंतजार, जल्द मिलेगी अपने प्रदर्शन की झलक



इस साल सीटीईटी की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। दोनों दिन परीक्षा दो-दो शिफ्ट में हुई। सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आयोजन किया गया था। उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) या उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के लिए पेपर चुना था। कुछ अभ्यर्थियों ने दोनों पेपर भी दिए।