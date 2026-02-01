12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

शिक्षा

CTET 2026: प्रोविजनल आंसर की का इंतजार, जल्द मिलेगी अपने प्रदर्शन की झलक

इस साल सीटीईटी की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। दोनों दिन परीक्षा दो-दो शिफ्ट में हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 12, 2026

CTET 2026

CTET 2026

CTET 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटीईटी 2026 की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कर ली है। अब लाखों अभ्यर्थियों की नजर एक ही चीज पर टिकी है- प्रोविजनल आंसर की। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार जल्द ही अपनी आंसर-की देख सकेंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा।

CTET Exam: कब हुई थी परीक्षा?


इस साल सीटीईटी की परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। दोनों दिन परीक्षा दो-दो शिफ्ट में हुई। सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आयोजन किया गया था। उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के अनुसार प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) या उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के लिए पेपर चुना था। कुछ अभ्यर्थियों ने दोनों पेपर भी दिए।

CTET 2026: आपत्ति कर पाएंगे दर्ज


अब बात सबसे अहम अपडेट की। परीक्षा खत्म होने के बाद आमतौर पर दो से तीन दिनों के भीतर प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाती है। इस बार भी उम्मीद है कि सीबीएसई जल्द ही इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर अपलोड करेगा। जैसे ही आंसर की जारी होगी, उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे और अपने उत्तरों का मिलान कर पाएंगे।

आंसर की जारी होने के बाद बोर्ड अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का मौका भी देगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है, तो उस पर चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए प्रति प्रश्न 1000 रुपये की फीस तय की गई है। ध्यान रहे, केवल वही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी जिनके साथ निर्धारित शुल्क जमा किया गया हो। आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा सीमित होगी, इसलिए उम्मीदवारों को सतर्क रहना होगा। तय समय के बाद किसी भी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी।

Published on:

12 Feb 2026 11:51 pm

Hindi News / Education News / CTET 2026: प्रोविजनल आंसर की का इंतजार, जल्द मिलेगी अपने प्रदर्शन की झलक

शिक्षा

शिक्षा
