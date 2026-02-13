भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन

किसान नेता अशोक जाट ने बताया कि इस व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से अनाज, फल और अन्य कृषि उत्पादों का आयात किया जाएगा। इससे भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनाफाखोर व्यापारी किसानों से कम कीमत पर उपज खरीदकर उसे विदेशी बाजारों में बेच सकते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था, यह समझौता उसके विपरीत नजर आता है। किसानों का मानना है कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से पहले सरकार को किसान संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा करनी चाहिए थी।