भीड़ी विजेता और कटंगा की वन समिति की टीम रही उपविजेता

खिलाडिय़ों एवं ग्रामीणों को पौध रोपण करने का संकल्प भी दिलाया गया। प्रतियोगिता में सभी टीमों ने खेल भावना एव अनुशासन का परिचय दिया। विजेता टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। समापन पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को वन समिति ने ट्राफी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाने की बात कही गई। कार्यक्रम में रेंजर शिवमपुरी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम, जनपद उपाध्यक्ष डॉ शंकर लाल बिसेन, सरपंच मीना बिसेन, सरपंच उमाकान्त वाडिवा, जनपद सदस्य सावित्री राहंगडाले सभी के उपस्थिति रही।