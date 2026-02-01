परसवाड़ा महाविद्यालय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण

यह भ्रमण प्राचार्य डॉ एलएल घोरमारे एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ अरुण वैद्य के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस शैक्षणिक भ्रमण के तहत विद्यार्थियों को पुरातात्विक संग्रहालय मंडला, मोती महल, राय भगत की कोठी रामनगर मंडला तथा अमरकंटक के विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों का अध्ययन भ्रमण कराया गया। शैक्षणिक भ्रमण दल को प्राचार्य डॉ एलएल घोरमारे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।