10 साल समाज से बेदखल-25,000 जुर्माना…गरीब पिता ने विधवा बेटी की दूसरी शादी करवाई तो पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

मामला लांजी ब्लॉक के मंडई टेकरी गांव का है, जहां पिता मानिक सोनवाने ने अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश की, लेकिन समाज के तुगलकी फरमान ने उनके परिवार को मुश्किल में डाल दिया। सामाजिक दबाव और बहिष्कार से परेशान मानिक सोनवाने अपनी पीड़ा लेकर सीधे कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर मृणाल मीना को पूरे मामले की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर ने तुरंत इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम कमलचंद्र सिंहसार को जांच के आदेश दे दिए हैं। पिता का कहना है कि समाज द्वारा दिए गए इस कठोर दंड ने उनके परिवार को मानसिक और सामाजिक तौर पर तोड़कर रख दिया है। अब पूरा परिवार प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है।