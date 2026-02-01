सड़क पर तबाही का खौफनाक मंजर, भीषण बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक

Bihar Supaul Road Accident:बिहार के सुपौल में गुरुवार दोपहर सड़क पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। नेमनमा चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही दो बाइकों की आमने-सामने भीषण टक्कर ने तीन युवकों की जान ले ली, जबकि दो घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अचानक हुई यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने बताया कि हादसा करीब 1:30 बजे हुआ, जब दोनों बाइकें बेहद तेज गति में थीं।