पटना

सड़क पर तबाही का खौफनाक मंजर, भीषण बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक

Supaul Road Accident: बिहार के सुपौल से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर ने तीन जिंदगियां छीन ली। जबकि दो की हालत नाजुक बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Saurabh Mall

Feb 12, 2026

Supaul Road Accident

बिहार के सुपौल में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा (इमेज सोर्स: वायरल एक्स)

Bihar Supaul Road Accident:बिहार के सुपौल में गुरुवार दोपहर सड़क पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। नेमनमा चौक के पास तेज रफ्तार से आ रही दो बाइकों की आमने-सामने भीषण टक्कर ने तीन युवकों की जान ले ली, जबकि दो घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अचानक हुई यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस ने बताया कि हादसा करीब 1:30 बजे हुआ, जब दोनों बाइकें बेहद तेज गति में थीं।

इलाज के दौरान एक युवक ने तोड़ा दम

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई। बाकी दो घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करने की तैयारी की जा रही है।

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, सभी युवक 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर तीन युवक सवार थे, जो यातायात नियमों का उल्लंघन दर्शाता है। यह भी बताया गया है कि हादसे के समय मृतक हेलमेट नहीं पहने हुए थे। हालांकि, मृतकों और घायलों की आधिकारिक पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

पुलिस: लापरवाही हादसे का मुख्य कारण

किशनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि, पुलिस अभी इसकी पूरी जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को संभाला, दोनों बाइकों को जब्त किया और मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए। थाना अध्यक्ष के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार शाम शव परिजनों को सौंप दिए गए और घायलों का इलाज चल रहा है।

पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ले रही है और पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ते यातायात नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / सड़क पर तबाही का खौफनाक मंजर, भीषण बाइक टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दो की हालत नाजुक

