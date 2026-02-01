बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला हादसा: स्कूल बस की टक्कर से दो वर्षीय वर्षा और चार वर्षीय भानु की दर्दनाक मौत

वहीं घटना के बाद उत्तर डिवीजन के ट्रैफिक डीसीपी मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। हेनूर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बस के चालक को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच चल रही है। दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए येलाहांका सरकारी अस्पताल भेजे गए हैं। अस्पताल में बच्चों के परिवार वाले और रिश्तेदार बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, जहाँ चारों तरफ दुख और मातम का माहौल था।