एमपी के 5 दर्जन कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ा दायित्व, सरकार ने किया पदोन्नत

Balaghat- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को बालाघाट पहुंचे। वे पुलिस लाइन में अलंकरण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि बालाघाट के नाम में ही बल है। इस जिले ने अपने आत्मबल से ही हिमालय जैसी कठिन चुनौती 'नक्सलवाद' का अंत करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन में हॉक फोर्स के वीर जवानों की भूमिका अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कार्यक्रम में सलामी दी गई। उन्होंने 'अमर जवान ज्योति' पर पुष्प चक्र अर्पित कर प्रदेश की शांति और सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नक्सल मुठभेड़ में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले पुलिस के 60 जांबाज जवानों, कर्मचारियों, अधिकारियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की।