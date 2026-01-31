हॉस्टल में पढ़ने वाली 13 साल की लड़की बनी मां, बच्ची को जन्म दिया; मचा हड़कंप

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। महिला थाना पुलिस ने गढ़ी निवासी 18 वर्षीय युवक प्रदीप पिता देवल पूसाम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2), 5(j)(ii)/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक ने वर्ष 2025 के अप्रैल माह में नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद छात्रा गर्भवती हो गई और हाल ही में जिला चिकित्सालय में उसने एक बच्ची को जन्म दिया।