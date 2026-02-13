13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

खनन रोकने की नहीं, आस्था व संस्कृति को बचाने की लड़ाई

बालाघाट. जल, जंगल और जमीन को लेकर उकवा रेंज ऑफिस चौक पर गुरुवार को आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम कर दिया। करीब चार घंटे तक जाम से सडक़ के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ग्राम लूद, हिर्री, कोंगेवानी, बम्हनी, हर्रानाला, घोंदी, लौगुर, पोला एवं अन्य वन ग्रामों से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Akhilesh Kumar

Feb 13, 2026

उकवा में चार घंटे चक्का जाम हजारों आदिवासी सडक़ पर - जल, जंगल और जमीन को बचाने की हुंकार

उकवा में चार घंटे चक्का जाम हजारों आदिवासी सडक़ पर - जल, जंगल और जमीन को बचाने की हुंकार

बालाघाट. जल, जंगल और जमीन को लेकर उकवा रेंज ऑफिस चौक पर गुरुवार को आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चक्काजाम कर दिया। करीब चार घंटे तक जाम से सडक़ के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ग्राम लूद, हिर्री, कोंगेवानी, बम्हनी, हर्रानाला, घोंदी, लौगुर, पोला एवं अन्य वन ग्रामों से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों के ‘ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा।’ ‘जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है।’ ‘जंगल हमारी माई है, बाघ हमारा भाई है।’ आदि नारे से उकवा चौक गुंजयमान हो गया।

बैहर विधायक संजय उईके ने कहा कि आज हम सभी पचामा दादर का खनन रोकने के लिए या पचामा की 60 हेक्टर जमीन को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे देवी-देवता हमारी आस्था हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सडक़ पर उतरे हैं। कहा कि लौगुर और पचमा दादर में 117+35+60+156 हेक्टर वन क्षेत्र बॉक्साइट खनन के लिए खोला गया है। खनन के लिए 150 एकड़ की रिपोर्ट ईआईए ्र ड्राफ्ट अंग्रेजी में बनाई गई है। ब्लॉक आवंटन कर दिए गए हैं मगर ग्रामसभा की सहमति नहीं ली गई है। ना ही ग्राम सभा से परामर्श लिया गया, जबकि वन क्षेत्र में पेसा एक्ट एवं वन अधिकार लागू है, जिसके लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है।

जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पंद्रे, जिला पंचायत सदस्य मंसाराम मड़ावी, हिरासन बाई उईके, नेहा सिंह, राजकुमार सिंह, सरपंच शिशुपाल तेकाम, द्रोपकिशोर मरावी, शिव उइके, हरे सिंह पंद्रे, धारा सिंह मर्सकोले, भगवती सैयाम, सुनील उइके आदि उपस्थित रहे।

बढ़ाई जाए जनसुनवाई की तिथि

वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वाधान में अपने संवैधानिक अधिकार जल, जंगल व जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए शासन प्रशासन की दोहरी नीति के विरुद्ध किया गया है। हमारे संवैधानिक अधिकार पेसा एक्ट 1996 नियम 2022 का नियम 27 के अनुसार वन क्षेत्र पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक खनन की स्वीकृति व जनसुनवाई करने की तिथि बढ़ाई जाए। वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधन विस्तार धार्मिक मान्यताओं जल, जंगल व जमीन का अधिकार ग्राम सभा को देना सुनिश्चित करने के बाद ग्रामसभा की पूर्ण सहमति से प्रस्तावित बॉक्साइट ब्लॉक खनन कार्रवाई प्रक्रिया लोक/जनसुनवाई की जाए। संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में हो रहे वनों की विनाशकारी कटाई एवं खनिज उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि शुद्ध जल वायु पर्यावरण मृदासंरक्षण तथा जैव विविधता को बचाया जा सकें।

ग्राम लूद की जनसनुवाई का करेंगे विरोध

आंदोलन के दौरान 18 फरवरी को ग्राम लूद में होने वाली जनसुनवाई में वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने नहीं जाने का निर्णय लिया। कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो जन आंदोलन उकवा के बाद दूसरा चरण बैहर एवं तीसरा चरण पैदल जाकर बालाघाट में किया जाएगा। इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / खनन रोकने की नहीं, आस्था व संस्कृति को बचाने की लड़ाई

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चरेगांव में वन समितियों की वालीबॉल प्रतियोगिता आठ वन समितियों की टीमों ने लिया हिस्सा वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं पौध रोपण का दिया गया संदेश

चरेगांव में वन समितियों की वालीबॉल प्रतियोगिता आठ वन समितियों की टीमों ने लिया हिस्सा वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं पौध रोपण का दिया गया संदेश
बालाघाट

छोटी घोंदी के शौचालय का दरवाजा टूटा, बाहर से लाना पड़ता है पानी

छोटी घोंदी के शौचालय का दरवाजा टूटा, बाहर से लाना पड़ता है पानी
बालाघाट

10 साल समाज से बेदखल-25,000 जुर्माना…गरीब पिता ने विधवा बेटी की दूसरी शादी करवाई तो पंचों ने सुनाया तुगलकी फरमान, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

Madhya Pradesh widow remarriage case
बालाघाट

MP में विधवा बेटी की दूसरी शादी कराना पिता को पड़ा महंगा, समाज ने बहिष्कार कर लगाया 25000 का जुर्माना

Binjwar community imposes fine and boycott of father doing widow remarriage of his daughter mp news
बालाघाट

एमपी के 5 दर्जन कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ा दायित्व, सरकार ने किया पदोन्नत

MP government promotes 5 dozen police personnel
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.