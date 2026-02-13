खनन रोकने की नहीं, आस्था व संस्कृति को बचाने की लड़ाई

वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वाधान में अपने संवैधानिक अधिकार जल, जंगल व जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए शासन प्रशासन की दोहरी नीति के विरुद्ध किया गया है। हमारे संवैधानिक अधिकार पेसा एक्ट 1996 नियम 2022 का नियम 27 के अनुसार वन क्षेत्र पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक खनन की स्वीकृति व जनसुनवाई करने की तिथि बढ़ाई जाए। वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हमारे प्राकृतिक संसाधन विस्तार धार्मिक मान्यताओं जल, जंगल व जमीन का अधिकार ग्राम सभा को देना सुनिश्चित करने के बाद ग्रामसभा की पूर्ण सहमति से प्रस्तावित बॉक्साइट ब्लॉक खनन कार्रवाई प्रक्रिया लोक/जनसुनवाई की जाए। संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में हो रहे वनों की विनाशकारी कटाई एवं खनिज उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि शुद्ध जल वायु पर्यावरण मृदासंरक्षण तथा जैव विविधता को बचाया जा सकें।